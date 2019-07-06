TEKİRDAĞ Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı
1 saat önce
Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), akaryakıt istasyonu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak...
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:16 Kaynak: DHA
Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), akaryakıt istasyonu
üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Olay, Malkara - Hayrabolu
karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir elektrik firmasında stajyer olarak çalışan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı 2'inci sınıf öğrencisi Kadir Tüsün, üç arkadaşıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda elektrik tesisatı bakımı için gitti. Tüsün, akaryakıt istasyonda elektrik kablosu değiştirmek isterken, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çalışıma arkadaşlarının haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Tüsün, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Tüsün, buradan İstanbul
'a sevk edildi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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