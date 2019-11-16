Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde basın odası açıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde şehirde görev yapan gazetecilerin kullanması için basın odası açıldı.

Emniyet Müdürlüğünün giriş katındaki basın odasını kentte görev yapan basın mensupları kullanabilecek.

Basın odasını ziyaret eden Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, burada yaptığı konuşmada, polisin ve basının iletişim halinde olmasının, doğru haberlerin hızlı şekilde vatandaşlara iletilmesinde etkili olacağını söyledi.

Erduğan, basın mensuplarının doğru bilgilere daha çabuk ulaşabilmesi için basın odasını oluşturduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ halkına nasıl daha güzel daha kaliteli güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz bu. Bunu kendi doğrularımız çerçevesinde yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın da halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Güvenlik güçleri ile basınımız ne kadar çok vakit geçirirsek, ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri hızlı bir şekilde halkımıza sunabiliriz."