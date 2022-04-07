Tekirdağ Emniyet Müdürü Fındık, Vali Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Fındık, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla birlikte Vali Yıldırım ile görüştü.

Yıldırım, emniyet teşkilatının 177. yılını kutlayarak şunları kaydetti:

"Görev cennet vatanımızın her tarafında yapılır. Hele hele sizler, üniformalı görevi tercih etmiş, genelde de suç ve suçlularla muhatap olan bir mesleği tercih etmiş kardeşlerimizin bunu çok daha iyi bildiğini düşünüyorum. Onun içindir ki bu vatan, bu millet polissiz, emniyet teşkilatsız olmaz. Çünkü içişleri görevlerinin içerisinde en önemli görev iç asayişin teminidir. Güvenlik her bir vatandaşımızın hakkı olduğu gibi, bizlerin de o güvenliği sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katmak boynunun borcudur.

Bu sebeplerle ben sizleri hem bu mesleği tercih ettiğiniz için tebrik ediyorum hem de bu mesleği en güzel bir biçimde yaptığınız için tebrik ediyorum. Göreve yeni başlamış olan kardeşlerimize hayırlı, güzel, uzun süreli, bu vatana ve millete hizmet edecekleri bir görev ömür diliyorum. Hepinize hem ailecek hem görev başında hayırlı ve güzel günler diliyorum."