Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Emniyeti Böyle Duyurdu: "İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor"

Tekirdağ Emniyeti Böyle Duyurdu: "İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor"

16 dakika önce

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, masaj salonlarından rüşvet aldığı iddia edilen 3 polisin tutuklandığını, 'İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor' başlığı yayınladığı açıklamayla duyurdu.

Tekirdağ Emniyeti Böyle Duyurdu:
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, masaj salonlarından rüşvet aldığı iddia edilen 3 polisin tutuklandığını, 'İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor' başlığı yayınladığı açıklamayla duyurdu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden 'İçimizdeki Çürük Elmalar Temizleniyor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında masaj salonu işletmeciliği yapan şahısların kamu görevlilerine rüşvet verdiklerinin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda, 6 şüpheli şahıs ile rüşvet aldıkları tespit edilen 1 emniyet amiri ve 2 polis memuru gözaltına alınmışlardır. Adli makamlara sevk edilen masaj salonu işletmecisi 6 şüpheli şahıs 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılmış, 3 polis tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kendi içimizdeki çürük elmaları temizleme konusundaki gayretimiz aynı titizlikle devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
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