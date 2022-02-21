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En çok konut satılan iller arasında 8. sırada - Son Dakika

En çok konut satılan iller arasında 8. sırada

21.02.2022 10:54
En çok konut satılan iller arasında 8. sırada

Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5'i Tekirdağ'da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5'i Tekirdağ'da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. 2 bin 215 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5'i Tekirdağ'da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

(Halil Dağ/ İHA)

En çok konut satılan iller arasında 8. sırada

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En çok konut satılan iller arasında 8. sırada En çok konut satılan iller arasında 8. sırada Erzincan'da 2022 Ocak ayında 267 konut satıldı Erzincan'da 2022 Ocak ayında 267 konut satıldı Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç Sivas'ta konut satışlarında iyi başlangıç

Türkiye İstatistik Kurumu, Tekirdağ, Türkiye, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En çok konut satılan iller arasında 8. sırada - Son Dakika


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