Tekirdağ-erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar büyük mutluluk yaşadık - Son Dakika
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Tekirdağ-erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar büyük mutluluk yaşadık

7 saat önce

Erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar Büyük mutluluk yaşadıkCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar Büyük mutluluk yaşadık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zehna Çamcı, Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun görme engelli sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, Zehra Çamcı, tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, o tarihi beklemeden çocukları kabul ederek, 10 Ocak günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na okul müdürü Murat Kocabaş ile müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner'in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın'dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı. Zehra Çamcı, CumhurbaşkanıErdoğan'ın kendilerine çok yakın ilgi alaka gösterdiklerini söyledi. Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi. Çamcı, Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim. Saat hediye ettilerdedi.

Okulun müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner, çocukların inanılmaz bir mutluluk yaşadığını belirterek, Meclis başkanımıza 23 Nisan tebriği kartları yazmıştık. Onlar bizi aradılar. Çocuklarımıza Barielle alfabesi mektuplarını gönderdiler, hediyelerini gönderdiler. Ardından Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık.Onlarda o kadar ilgili davrandılar ki bir hafta gibi kısa bir sürede çağıralım dediler ve Görme Engelliler Haftası'nda çağıralım dediler ve sağolsunlar hemen organize ettiler. Çocuklarım da bizde bulutların üzerinde uçtuk dedi.

Tekirdağ-erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar büyük mutluluk yaşadık

Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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