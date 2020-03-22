TEKİRDAĞ Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Ev sahibi ihbar etti, kiracısının dairesinde uyuşturucu bulundu

TEKİRDAĞ'da kirasını ödemeyen kiracısının dairesine giden N.Y.'nin, evde gördüğü paketten şüphelenip, ihbarda bulunması üzerine polisin yaptığı aramada 1 kilo kokain ele geçirildi. Polis, kiracısı A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da evini kiraya veren N.Y., kiracısı A.D.'nin aylardır kirasına ödememesi üzerine evde olmadığı sırada daireye girdi. Yatak odasında baza altında 3 paket gören N.Y., durumdan şüphelenip, durumu polise bildirdi. Polis, adli makamlardan aldığı izinle mahalle muhtarı ile birlikte girdikleri evde arama yaptı. Aramalarda yatak odasında kanepenin içine gizlenmiş 3 paket bulundu. Narkotik ekiplerinin yaptığı incelemede paketin içindeki maddenin 1 kilo kokain olduğu belirlendi.

Polis, uyuşturucu maddeye el koyarken, evi kiralayan A.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.