Tekirdağ Evdeki Kerpiç Fırından Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
Evdeki kerpiç fırından çıkan yangın korkuttuTEKİRDAĞ'da evde ekmek pişirmek için kerpiçten yapılan fırından çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya da sıçradı.
Evdeki kerpiç fırından çıkan yangın korkuttu
TEKİRDAĞ'da evde ekmek pişirmek için kerpiçten yapılan fırından çıkan yangın, bitişikte bulunan depoya da sıçradı. Korku yaratan ve evde hasara yol açan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa
ilçesine bağlı kırsal İnecik Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Bolat
'a ait evde ekmek pişirmek için kullanılan kerpiç fırında başlayan yangın, kısa sürede bitişikte depo olarak kullanılan binaya da sıçradı. Yangını önce kendi imkanları ile söndürmeye çalışan ev sahibi ve komşuları başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dar olan sokaktan girmekte güçlük çekti. İtfaiyenin 4 araçla müdahale ettiği yangın 45 dakikada kontrol altına aldı. Bu arada sağlık ekipleri yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sakinlerine müdahale etti.
Ev ve depoda hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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