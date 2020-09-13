TEKİRDAĞ Evine girmeye çalışan kadını hırsız sanarak öldürdü - Son Dakika

Evine girmeye çalışan kadını hırsız sanarak öldürdü

TEKİRDAĞ'da yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, (72), gece yarısı evine girmeye çalıştığını iddia ettiği Hanife Kaynar'ı(35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaynar'ın evine zorla girmeye çalıştığını ileri süren Öncer, "Hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dedi.

Olay, saat 23.15 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, iddiaya göre, evine bir kişinin girmeye çalıştığını fark ederek, evdeki av tüfeğini aldı. Kişinin zorla içeriye girdiğini gören Öncer'in av tüfeğiyle açtığı ateşte Hanife Kaynar, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen jandarma ekiplerinin evine girmesine önce izin vermeyen Ertuğrul Öncer, ikna edilerek, tüfeğini pencereden attıktan sonra ekiplerin eve girmesine izin verdi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye götürdüğü Hanife Kaynar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Ertuğrul Öncer'in ifadesinde, "Evime girmeye çalışıyordu, hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Öncer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.