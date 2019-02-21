Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Fabrikadan Yayılan Gazdan Etkilenen 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Fabrikadan Yayılan Gazdan Etkilenen 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

29 dakika önce

Tekirdağ Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı(Tür: Yurt)

Tekirdağ Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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