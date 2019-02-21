Tekirdağ Fabrikadan Yayılan Gazdan Etkilenen 11 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
29 dakika önce
Tekirdağ Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı(Tür: Yurt)
Tekirdağ
Fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti!
Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı
Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar