Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Feribottan Denize Atlayan Yolcuyu Kurtarma Operasyonu

Tekirdağ Feribottan Denize Atlayan Yolcuyu Kurtarma Operasyonu

37 dakika önce

Feribottan denize atlayan yolcuyu kurtarma operasyonuTekirdağ'da Barbaros limanından çıkarak Erdek'e giden feribota binen Erdi Y., yaklaşık 1 kilometre açıldıktan sonra denize atladı.

Feribottan denize atlayan yolcuyu kurtarma operasyonu

Tekirdağ'da Barbaros limanından çıkarak Erdek'e giden feribota binen Erdi Y., yaklaşık 1 kilometre açıldıktan sonra denize atladı. Ardından gelen gemi görevlilerince kurtarılan Erdi Y., Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da oturan Erdi Yiğit, Barbaros limanından Erdek'e giden 'Cemal Aksoy' isimli feribota bindi. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denize açılan feribot yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Erdi Y., denize atladı. Feribot görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, bir sonraki seferin feribot görevlileri denize kayık indirerek Erdi Yiğit'i kurtarmak için çalışma başlattı. İple bağlı can simidine tutunan Erdi Y. denizden çıkarılırken, Sahil Güvenlik ekiplerince de karaya çıkarıldı. İlk müdahalesi Barbaros limanında yapılan Yiğit, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdi Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve intihar etmek amacıyla denize atladığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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