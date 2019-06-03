Tekirdağ - Geçtiğimiz Şubat ayında haczedilen Fındık isimli köpeğin arşiv görüntüleri
53 dakika önce
Tekirdağ - Geçtiğimiz Şubat ayında haczedilen Fındık isimli köpeğin arşiv görüntüleri(Tür: Yurt)
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
- Geçtiğimiz Şubat ayında haczedilen Fındık isimli köpeğin arşiv görüntüleri
(Tür: Yurt)
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