Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi

01.08.2022 16:50
Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi.

Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalarda 13 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eş zamanlı denetim yaptı.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek, 6 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tüfek, 37.72 gram eroin, 31.39 gram metamfetamin, 5.92 gram esrar ve 26 sentetik ecza ele geçirdi.

Şüpheli 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi' Bakan Soylu duyurdu: 'Tekirdağ Limanı'nda bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kg kokain ele geçirildi'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 13 silah ele geçirildi - Son Dakika
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