Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

Bayramın ilk günü özellikle yakın il olan İstanbul 'da hayvanlarını kesenler, tatillerini geçirmek üzere yazlıklarına giderken, Tekirdağ'da uzun araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ'ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi ve Şarköy ile Marmara Denizi'ndeki adalara feribotlarla gidişlerde yoğunluk gözlendi. Edirne 'nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler de araç kuyrukları oluşturdu.Tekirdağ girişinde öğleden sonra 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu gözlendi.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Saros Körfezi, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

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