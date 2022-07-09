Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika
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Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

09.07.2022 15:17
Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

KURBAN Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Bayramın ilk günü özellikle yakın il olan İstanbul'da hayvanlarını kesenler, tatillerini geçirmek üzere yazlıklarına giderken, Tekirdağ'da uzun araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ'ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi ve Şarköy ile Marmara Denizi'ndeki adalara feribotlarla gidişlerde yoğunluk gözlendi. Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler de araç kuyrukları oluşturdu.Tekirdağ girişinde öğleden sonra 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu gözlendi.


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BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı
Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Saros Körfezi, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu - Son Dakika

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