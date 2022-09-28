ÇERKEZKÖY'DE DOLU YAĞIŞI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Araç sürücüleri yağıştan korumak için araçlarının üzerlerini battaniye ile kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından bugün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yağmurun ardından dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmurun ardından gelen dolu, ilçesinin bazı kesimlerinde etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler araçlarının zarar görmemesi için üzerlerini battaniye örterek kapattı. Ziraat Odası yetkililer, dolunun tarlalara zarar verip vermediğinin araştırıldığını söyledi.