Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın

11.09.2022 11:04
Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın

Tekirdağ haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ikinci el eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ikinci el  eşya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerinde bulunan ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. 4 katlı binanın giriş katında bulunan depodan çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, itfaiye ekipleri kapalı olan deponun demir kapısını levye ile kırdı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, deponun diğer kısmına oradan da birinci kata sıçradı. İtfaiyenin uzun süren çalışmasının ardından yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale geldi. Geçen yıl da yangın çıktığı belirtilen iş yerinın sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ gündem haberi... Çorlu'da ikinci el eşya deposunda yangın - Son Dakika
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