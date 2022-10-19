Tekirdağ gündem haberi | Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi | Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak

19.10.2022 09:12
Tekirdağ gündem haberi | Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak

Tekirdağ bölgesinden gelen habere göre Kapaklı ilçesinde 16 derslikli okul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Kapaklı ilçesinde 16 derslikli okul yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağışçılar Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Kapaklı Belediye Başkanlığı tarafından 16 derslikli ilkokul binası yaptırılmasına dair protokol, Vali Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, yapılan çalışmaların yarınların teslim edileceği çocukların daha iyi ortamlarda, daha donanımlı okullarda eğitim görmesi için olduğunu belirtti.

Yıldırım, okul yapımında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Kapaklı Belediyesi tarafından yaptırılacak okula, uygun görülmesi halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de destek sağlayacak.

Okulda 16 derslik, konferans solonu, beceri atölyeleri ve idari odalar olacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi | Kapaklı ilçesine ilkokul yaptırılacak - Son Dakika

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