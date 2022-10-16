Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmalarını sürdüren ve bu alanda örnek projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen besleme çalışmaları kapsamında kentin belirlenen noktalarında sahipsiz hayvanlara mama ve su bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her zaman çevreye ve hayvan haklarına saygılı bir belediye olduklarını aktararak, "Duyarlı vatandaşlar ve belediye iş birliği ağırlıklı olarak sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelerde besleme çalışmaları yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz, çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.