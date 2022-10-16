Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besliyor

16.10.2022 09:36
Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besliyor

Tekirdağ haberler: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmalarını sürdüren ve bu alanda örnek projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen besleme çalışmaları kapsamında kentin belirlenen noktalarında sahipsiz hayvanlara mama ve su bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her zaman çevreye ve hayvan haklarına saygılı bir belediye olduklarını aktararak, "Duyarlı vatandaşlar ve belediye iş birliği ağırlıklı olarak sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelerde besleme çalışmaları yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz, çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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