Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

08.10.2022 11:15
Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

Tekirdağ haberler... TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde, 1 ton 82 litre sahte rakı ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde, 1 ton 82 litre sahte rakı ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki evde sahte rakılar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S.'nin evine baskın yaptı. Ekipler, evde yaptıkları aramada; bidon ve pet şişeler içine doldurulmuş 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve üretimde kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Ev sahibi A.R.S., gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika
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