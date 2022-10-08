İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki evde sahte rakılar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.R.S.'nin evine baskın yaptı. Ekipler, evde yaptıkları aramada; bidon ve pet şişeler içine doldurulmuş 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve üretimde kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Ev sahibi A.R.S., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi - Son Dakika

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