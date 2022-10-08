Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1082 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Marmaraereğlisi ilçesinde, içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında belirlenen bir eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 1082 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika