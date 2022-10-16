Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 7 milyon 943 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçede 3 farklı adres ile 3 araçta yaptıkları aramalarda 7 milyon 887 bin boş makaron, 56 bin dolu makaron ve 12 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.