Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi

16.10.2022 13:12

Tekirdağ haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 7 milyon 943 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 7 milyon 943 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçede 3 farklı adres ile 3 araçta yaptıkları aramalarda 7 milyon 887 bin boş makaron, 56 bin dolu makaron ve 12 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ haber! Tekirdağ'da 7 milyon 943 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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