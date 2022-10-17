Bu kapsamda evlere baskın düzenleyen ekipler, iki ev arasındaki boş bir alanda siyah poşet içerisinde satışa hazır 74 gram eroin buldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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