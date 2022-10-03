TEKİRDAĞ'DA BALIK AVINA DRONLU DENETİM - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA BALIK AVINA DRONLU DENETİM

03.10.2022 13:44

TEKİRDAĞ'da avlanan balıkçılara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dronlu denetim yapıldı.

TEKİRDAĞ'da avlanan balıkçılara, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dronlu denetim yapıldı. Denetimlerde balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahasında avlanan balıkçılar; Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-88' Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar, müdürlük su ürünleri kontrol görevlileri ile sahil güvenlik personelinin katılımıyla denetlendi. Dronların da kullanıldığı denetimlerde; teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi özellikler bakımından konulan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere bakıldı. Denetimlerde gırgır ile palamut avcılığı yapıldığı ve balıkçıların 'Su Ürünleri Kanunu' ile bağlı mevzuata uyduğu tespit edildi. etkililer; su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin uygulanması için deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapıldığını söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA BALIK AVINA DRONLU DENETİM - Son Dakika

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