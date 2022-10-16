Balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor - Son Dakika
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Balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor

16.10.2022 12:34

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçıların 9 günlük zorunlu paydosu devam ediyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçıların 9 günlük zorunlu paydo su devam ediyor.

Denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar limanda ağlarını onarıp, teknelerinin bakımını yapıyor.

Balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atarak "derya kuzuları"nın peşine düşmeyi bekliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların olumsuz hava koşulları nedeniyle mecburen limanda beklediğini anlatan Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız limanda ağ mesaisine devam ediyor. Poyrazın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar yeniden denize açılacak. Palamut avcılığı kaldığı yerden devam edecek. Palamudun ardından da çinekop, lüfer ve hamsi olmasını bekliyoruz. İnşallah balıkçılarımız için sezon bereketli devam eder." dedi

Balıkçı Önder Dedeler de zorunlu paydoslarının devam ettiğini anlatarak "Ağlarımızın bakımlarını neredeyse tamamladık. Teknelerimizin bakımları yapıldı. Artık havanın dinmesini bekleyeceğiz. Yeniden denizde nasibimizi aramaya başlayacağız." diye konuştu.

Öte yandan hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçıların poyraz nedeniyle zorunlu paydosu sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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