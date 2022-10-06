Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

06.10.2022 15:28
Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Yayaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, bir helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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