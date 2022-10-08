Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 6 TUTUKLAMA

08.10.2022 10:35

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'da, sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, sosyal medyadan PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Polis, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit ettiği kişileri yakalamak için Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 tabanca, 54 mermi, 80 uyuşturucu hap, 1 örgütsel içerikli kitap, 4 flash bellek ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)

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Son dakika haberi | Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı Son dakika haberi | Tekirdağ'da sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı Sosyal medyada terör propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika
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