Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Polis, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını tespit ettiği kişileri yakalamak için Çerkezköy , Şarköy , Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 tabanca, 54 mermi, 80 uyuşturucu hap, 1 örgütsel içerikli kitap, 4 flash bellek ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

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