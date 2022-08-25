Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa

25.08.2022 11:08
Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ gündem haberi | Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Yüksel, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kurulan Ergene ilçesini sıfırdan inşa ettiklerini söyledi.

Ergene halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yüksel, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçenin en büyük sorunlarından biri olan alt yapı sorununu en aza indirdikleri belirtti.

Yüksel, gençler için yeni sosyal donatı alanları oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ergene Belediyesi ekmek fabrikamızda halkımıza en ucuz ve en kaliteli ekmeği üretiyoruz. Bu senenin ilk altı ayında Ergene'mizde hizmete açtığımız Ergene Belediyesi Atatürk Evi ve Müzesi, Ergene Belediyesi Göl Restorant ve Yazlık Düğün Salonu, Seyit Onbaşı Meydan ve Kitap Kafe, Esenler Mahallesi Düğün Salonu, Vakıflar 19 Mayıs Gençlik Stadyumu ve Ulaş Mahallesi Ömer Şakar Parkımız ile büyük bir ivme kazandık."

Marmaraereğlisi'nde yaz okulu öğrencileri geziye katıldı

Marmaraereğlisi'nde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nda eğitim gören çocuklar, Atatürk Evi Müzesi ve Tema Park'a götürüldü.

Marmaraererğlisi Belediyesinin çocuklar için tahsis edilen araçlarıyla Tema Park'a giden minikler, çocuklar için inşa edilen hayal dünyasında gönüllerince eğlendi. Ardından Atatürk Evi Müzesi ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, "Yaz okulu kapsamında çocuklarımıza ücretsiz kurslar açıyor ve onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Sürpriz gezilerimiz de oluyor. Bunları da ilçe genelinde ve civar ilçelerdeki özel yerlere yapıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Rasim Yüksel, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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