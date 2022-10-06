Tekirdağ gündem: Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Tekirdağ gündem: Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı

06.10.2022 11:06

Tekirdağ gündem haberi: Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, ilçede ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, ilçede ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Çıkrıkçılı, AA muhabirine, ilçe genelinde yaklaşık 320 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Hasadın gelecek hafta biteceğini belirten Çıkrıkçılı, "Yağış alan bölgelerde verim çok güzel. Bu yıl yağ oranlarımızda yüksek. Türkiye'nin yüzde 10'luk yemeklik yağ ihtiyacı Hayrabolu'dan karşılanıyor. Bu yıl ayçiçeği hasadında bir dönümden yaklaşık 200-250 kilo arası ürün alınıyor. Tüm çiftçilere bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Hayrabolu'da çiftçilik yapan Alper Bigalı da ayçiçeği hasadının bereketli geçtiğini belirtti.

Bigalı, hasatla çiftçilerin emeklerinin karşılığını aldığını ifade ederek, "Dekara 200-250 kilogram ayçiçeği biçtik. Ürünün ekiminden itibaren tarlalarda başlayan mesaimiz hasatla birlikte bitiyor. Ürün verimi de güzel olunca çiftçinin yüzü daha da çok gülüyor. Hasadımızı hayırlısıyla bir kaç güne tamamlayacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hayrabolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem: Hayrabolu'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşıldı - Son Dakika

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