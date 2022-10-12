75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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75 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 10:10

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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