Ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- Malkara kara yolunda bir kamyon ve bir otomobili durdurdu. Araçlarda Afganistan , Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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