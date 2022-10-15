Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da bir iş yerinde 12 gümrük kaçağı telefon ile 236 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri bir iş yerinde yaptığı aramada, 12 gümrük kaçağı telefon ile 236 cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.

İş yerindeki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi.

Sürücü O.O ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde Ş.I'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirdi. Şüpheli Ş.I ifade işlemleri için emniyete götürüldü.