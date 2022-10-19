Tekirdağ gündem haberleri | Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında 49 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 49 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramalarında 12 ruhsatsız tabanca ve 97 mermi, 6 kuru sıkı tabanca ve 135 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 70 gram eroin, 32,14 gram metamfetamin, 10,5 gram bonzai, 12 gram esrar, 12 uyuşturucu hap, 172 sentetik ecza hapı,12 kilogram kaçak tütün, 70 bin kaçak sigara, 20 bin boş makoron, kumar makinesi, makine içerisinde 690 lira ve 96 pul ele geçirildi.

Gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli ve idari işlem uygulandı.