Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

17.10.2022 11:08
Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

Tekirdağ haberler... Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Nusratiye Mahallesi Bahçelievler Sokak'taki bir inşaatın 5. katında çalışan Ö.D. (26), sıva ve dekorasyon işlemleri yaparken dengesini kaybederek yere düştü.

İşçinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Bahçelievler, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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