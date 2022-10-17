Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı

Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.
Nusratiye Mahallesi Bahçelievler Sokak'taki bir inşaatın 5. katında çalışan Ö.D. (26), sıva ve dekorasyon işlemleri yaparken dengesini kaybederek yere düştü.
İşçinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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