Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da denizde kaybolmuştu; 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da denizde kaybolmuştu; 3 gün sonra cesedi bulundu

10.09.2022 13:34
Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da denizde kaybolmuştu; 3 gün sonra cesedi bulundu

Tekirdağ yerel gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce ağabeyi ile girdiği denizde gözden kaybolan Tolga Yılmaz'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 gün önce ağabeyi ile girdiği denizde gözden kaybolan Tolga Yılmaz'ın (43) cansız bedenine ulaşıldı. Cengiz Yılmaz'ın (45) ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kumbağ Mahallesi'nde 3 gün önce denize giren Cengiz Yılmaz ile kardeşi Tolga Yılmaz, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cengiz Yılmaz'ı baygın halde sudan çıkardı. Tolga Yılmaz ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile jandarma ekipleri ise günlerdir sürdürdükleri arama çalışmalarında bugün Tolga Yılmaz'ın cansız bedenini buldu. Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.


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Tekirdağ'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu Tekirdağ'da denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR TEKİRDAĞ'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: DHA

Cengiz Yılmaz, Tolga Yılmaz, Jandarma, Kumbağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da denizde kaybolmuştu; 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da denizde kaybolmuştu; 3 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
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