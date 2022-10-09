Evine girdikten bir süre sonra gürültüyü duyarak dışarıya çıktığını ifade eden C.A, el frenini çekmediği için olayın gerçekleşmiş olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ'da el freni çekilmeyen otomobil ağaçlara çarptı - Son Dakika

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