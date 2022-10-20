Tekirdağ gündem haberleri... Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı; 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Camikebir Mahallesi Arif Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Metin Avcı'nın (55) direksiyon kontrolünü yitirdiği 59 SB 882 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek Mehmet Şenlik'in (78) kullandığı 59 SK 892 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilden yaralı çıkardığı Metin Avcı'yı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, diğer araçta bulunan yaralılar Mehmet Şenlik ve Saniye Şenlik'i (75) ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.Sürücülerden Metin Avcı'nın direksiyonda fenalaşması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.