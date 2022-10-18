Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılması olaylarını önleme amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tekirdağ'da, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı. Tatbikatta senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi'ne yabancı uyruklu bir kişiyi bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ Sahili önlerinde tespit etti. Teknedekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığından 'kaçak geçişleri önleme' tatbikatı - Son Dakika

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