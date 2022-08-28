Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor

28.08.2022 21:24
Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor

Tekirdağ haberi: Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Hafta sonunu Tekirdağ'da geçiren tatilciler, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk meydana getirdi.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Yeniçiftlik, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ gündem haberleri: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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