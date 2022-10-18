Tekirdağ gündem: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı - Son Dakika
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Tekirdağ gündem: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı

18.10.2022 12:18
Tekirdağ gündem: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı

Tekirdağ haberler... Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde deneme amaçlı dikilen ceviz bahçesinde hasat başladı.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde deneme amaçlı dikilen ceviz bahçesinde hasat başladı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün projesi kapsamında oluşturulan ceviz bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

Mevcut bahçenin büyük emeklerle tesis edildiğini belirten Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Üretim ve İşletme Başkanı Ahmet Semih Yaşasın, AA muhabirine bu yıl hasattan 6 ton verim beklediklerini söyledi.

Tarımsal üretimin yapılmasını teşvik etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Yaşasın, 2015 yılında 15 dekar alanda oluşturulan bahçenin daha sonra 18 dekara çıkarıldığını ifade etti.

Her yıl daha fazla verim aldıklarını vurgulayan Yaşasın, "2015 yılında ceviz bahçemizi tesis ettik. Bu bizim 4'üncü verim yılımız. İlk senesinde 250 kilogramla başladığımız verime, 2'inci senesinde bin 800 kilogram, 3'ncü senesinde 3 bin 200 kilograma kadar çıktık. Bu sene hasattan beklentimiz yaklaşık 6 ton civarında."diye konuştu.

Hasat edilen cevizleri kurum içerisinde ve Müdürlüğe ait satış noktalarında pazarladıklarını ifade eden Yaşasın, cevizin kilosunu 50 Liradan satışa sunacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ gündem: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ceviz bahçesinde hasat başladı - Son Dakika
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