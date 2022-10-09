Uçurtma Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Uçurtma Şenliği düzenlendi

09.10.2022 15:50

Tekirdağ'da düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocukların uçurduğu uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Tekirdağ'da düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocukların uçurduğu uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara rengarenk uçurtmalar dağıtıldı.

Aileleri ile alana gelen çocuklar, uçurtmaları uçurarak gökyüzünü renklendirdi. Etkinlik alanını ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocuklarla ilgilendi, ailelerle sohbet etti.

Yüksel, gazetecilere, etkinlikte çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Gökyüzünde güzel görüntülerin oluştuğunu belirten Yüksel, "Süleymanpaşa'da güzel bir pazar günündeyiz. Çocuklar aileleri ile birlikte uçurtma şenliğine katıldılar. Görüyorsunuz gökyüzünde harika bir görüntü var. İnşallah akşama kadar ki bu süreç keyifli olacak. Velilerin, annelerin, babaların çocuklarıyla birlikte zaman geçireceği bir aktivite olmuş oldu. Eğer ki hava güzel olursa önümüzdeki aylarda bu gibi etkinlikleri bir daha yapmayı planlıyoruz." diye konuştu

Yüksel, çocuklarını etkinlik alanına getiren ailelere teşekkür etti. Etkinliğe çocuklarıyla katılan Oğuz Valandova ise ailece güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Şenlikte, "En yükseğe uçan uçurtma" ve "En güzel uçurtma" kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödülleri verildi.

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Kaynak: AA

Uçurtma Şenliği, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurtma Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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