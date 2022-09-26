TEKİRDAĞ'DAN'DAN, PAKİSTAN'A 9 TIR DOLUSU YARDIM YOLA ÇIKTI

TEKİRDAĞ Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Pakistan'da yaşanan sel felaketi mağdurlarına iletilmek üzere toplanan 9 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan halk için Tekirdağ Valiliği yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi. Toplanan gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu koliler TIR'lara yüklendi. Toplam 9 TIR dolusu malzeme bugün törenle uğurlandı. Törende açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yardım kampanyasına katılan tüm sivil toplum kuruluşu ve iş adamlarına teşekkür etti.

Pakistan'da yaşanan sel felaketine kayıtsız kalınamayacağını belirten Vali Yıldırım, ilk etapta bin 710 koli gıda malzemesinin Pakistan'a ulaştırılacağını dile getirdi. Pakistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yıldırım, Kardeş ülke Pakistan'da çok büyük bir sel felaketi oldu. Bizlerde buna cevapsız kalamazdık. Onun için Cumhurbaşkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu yardım kampanyalarına Tekirdağ olarak destek veriyoruz. Gıda kolilerimizi, hijyen kolilerimizi hazırlıyoruz. Bugün ilk etabını sizlerin de huzurunda, Kocaeli'ne doğru yola çıkarıyoruz. Bin 710 tane gıda paketi var. Bunlar Pakistan'da yaşayan bin 710 vatandaşa, kardeşimize bir çözüm olacak. Bunun dışında şu an iki tane TIR gönderiyoruz ama içeride en az 2- 2.5 TIR dolusu malzememiz var dedi. Vali Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından yardım TIR'ları yola çıktı. (DHA)