Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapılan seçimlerde yeniden başkan seçilen Sarı ve Tekirdağ Ticaret Borsası yeni yönetimi Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Sarı'ya ve yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il ve ilçelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından, Malkara ilçesinin Aksakal Mahallesi ile Şarköy anayolu arası bağlantı yolunda başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Uzunluğu 1500 metre, genişliği 6 metre olan yolda başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda 2 bin 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Bağlaraltı Caddesi bağlantı yolu çift şerit olarak asfaltlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde yol çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, tamamlanan yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

-Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

Tekirdağ'da yapımı devam eden Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Vatan Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Yüksel, Millet Bahçesi'nin ilçeye kazandırılmasında desteği ve emeği olanlara teşekkür etti.

Millet Bahçesi projesi çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Yüksel, "Önümüzdeki birkaç ay içinde yapımı tamamlanarak ilkbaharda yemyeşil bitki örtüsü, mis kokan çiçekleriyle vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop'un desteği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un himayesinde Süleymanpaşa'mıza kazandırılıyor. Şimdiden şehrimize ve siz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

70 dönümlük arazi üzerine kurulmakta olan Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde yürüyüş, bisiklet yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları yer alacak.