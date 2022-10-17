Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa

17.10.2022 09:14
Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ haberler: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre Yüksel yapılan seçimlerde başkan seçilen Gürcün ve yeni yönetimine ziyarette bulundu.

Yüksel, Gürcün ve yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

Süleymanpaşa'da yapılan çalışmalar hakkında Yüksel ile sohbet eden Gürcün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şarköy'de yol yapım çalışmaları

Şarköy Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 8 Sokak'ta 11 bin metrekarelik parke taş yol çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Alpay Var, planlı bir şekilde belde içerisinde yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Beldenin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini bildiren Var, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve yollarımızı güvenli hale getirmek amacıyla beldemizin her bir noktasında parke taş yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şarköy'ümüzün her yerinde ayırt etmeden sürdürdüğümüz çalışmalar ile tüm hemşerilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tatbikat hizmet binasında tüm personelin katılımı ile gerçekleşti.

Tatbikatta, müdürlük personeline yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgi verildi.

YORUMLAR
500
Balıkesir haberi: Balıkesir İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı yapıldı Balıkesir haberi: Balıkesir İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı yapıldı 5. kattan düşen inşaat işçisini kumlu yumuşak zemin kurtardı 5. kattan düşen inşaat işçisini kumlu yumuşak zemin kurtardı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
10:08 Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi
09:59 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı
09:54 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış
09:43 ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı'nın akşam yemeğindeki kavgasının detaylarını yazdı
09:26 Köylülerin kokarca böceğiyle başı dertte! Bir il alarma geçti
09:48 Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı
09:24 Dayısının kullandığı aracın altında kalan sünnet çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 10:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ gündem: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement