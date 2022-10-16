Tekirdağ haber: Sevgilisinin öldürdüğü Hüsniye'nin cenazesi Tekirdağ'a  gönderildi - Son Dakika
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Tekirdağ haber: Sevgilisinin öldürdüğü Hüsniye'nin cenazesi Tekirdağ'a  gönderildi

16.10.2022 13:52
Tekirdağ haber: Sevgilisinin öldürdüğü Hüsniye'nin cenazesi Tekirdağ'a  gönderildi

Tekirdağ haberleri... ELAZIĞ'da sevgilisi Nadir Üstün (41), tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş'ın (29) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a gönderildi.

ELAZIĞ'da sevgilisi Nadir Üstün (41), tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş'ın (29) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a gönderildi.

Olay, 14 Ekim'de gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 saatlik çalışma sonunda tespit ettikleri şüpheliler Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Nadir Üstün, aralarında çıkan tartışmanın ardından Hüsniye Keskinbaş'ı darbederek öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını söyledi. Üstün, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstün'e yardım eden Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüsniye Keskinbaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'a gönderildi.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber: Sevgilisinin öldürdüğü Hüsniye'nin cenazesi Tekirdağ'a  gönderildi - Son Dakika

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