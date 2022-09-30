SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ PROVA UÇUŞU NEFES KESTİ - Son Dakika
Üye Girişi

SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ PROVA UÇUŞU NEFES KESTİ

30.09.2022 19:43

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SoloTürk, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi yaptığı prova uçuşuyla izleyenlerin nefesini kesti.

TÜRK Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SoloTürk, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi yaptığı prova uçuşuyla izleyenlerin nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'da yapacağı gösteri uçuşu öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Süleymanpaşa ilçesinin kıyı kesimlerinde ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SoloTürk, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SoloTürk kalkışı' ve 'SoloTürk tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

SoloTürk, 2 ekim Pazar günü Süleymanpaşa'da gösteri uçuşu yapacak. (DHA)

YORUMLAR
500
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2) Van haberleri: Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ PROVA UÇUŞU NEFES KESTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putn, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK'ÜN TEKİRDAĞ'DAKİ PROVA UÇUŞU NEFES KESTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement