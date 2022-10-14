Tekirdağ haber: Tekirdağ'a deniz manzaralı Millet Bahçesi: 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ haber: Tekirdağ'a deniz manzaralı Millet Bahçesi: 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor

14.10.2022 09:49

Tekirdağ gündem haberi | Tekirdağ'a deniz manzaralı Millet Bahçesi: 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor Tekirdağ'da deniz manzaralı Millet Bahçesinde çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'a deniz manzaralı Millet Bahçesi: 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da deniz manzaralı Millet Bahçesinde çalışmalar devam ediyor. Millet Bahçesinin önümüzdeki bir kaç ay içinde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde Vatan Mahallesi sahil kısımda yapımında devam edilen Millet Bahçesindeki çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki bir kaç ay içinde yapımı tamamlanarak ilkbaharda yemyeşil bitki örtüsü, mis kokan çiçekleri ve deniz manzarası ile vatandaşların ziyaretine açılması planlan Millet Bahçesi kentin çehresini de güzelleştirmiş olacak.

Yaklaşık 70 bin metrekare alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde, deniz kenarına yerleştirilen kamelyalar, mescit, piknik alanları, çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra bisiklet yolları ile yürüyüş alanları bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında Tekirdağ'daki Millet Bahçesi, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak.

Çalışmaları yakından inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa'da yaşayan kıymetli hemşerilerim, Vatan Mahallesi'nin hemen altında yani sahildeyiz. Millet Bahçemizin bulunduğu alandayız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah'a hamdolsun birkaç ay içerisinde bitireceğiz. İlkbaharda Yeşil mis kokan çiçeklerin olduğu güzel bir park alanı olacak. Süleymanpaşa halkı her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor dedik. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Süleymanpaşa'ya yakışan bir yer olacak inşallah. Bir, bir buçuk ay içerisinde her şey daha net bir şekilde belli olacak. Merak edenler için belki o zaman kısa bir tur yapabiliriz. Şimdiden herkese hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber: Tekirdağ'a deniz manzaralı Millet Bahçesi: 70 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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