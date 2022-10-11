Yapılan çalışmalarda, 176,78 gram 72 fişek eroin, 4 bin 31 adet ecstasy-sentetik ecza, 304,91 gram 23 fişek metamfetamin, 67,8 gram 25 fişek esrar-skunk, 5,8 gram 4 fişek kokain-crack, 29 bin 590 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 52 olayda 73 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ haberi | Tekirdağ'da 73 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.