Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

11.10.2022 13:28
Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Tekirdağ habere göre Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 176 gram eroin, 4 bin 031 extacy-sentetik ecza, 304 gram metamfetamin, 67 gram esrar-skunk, 5,8 gram kokain, 29 bin 590 TL para ve 1 tabanca ele geçirdi.

Toplam 52 olayda 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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