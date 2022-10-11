Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramalarda 176 gram eroin, 4 bin 031 extacy-sentetik ecza, 304 gram metamfetamin, 67 gram esrar-skunk, 5,8 gram kokain, 29 bin 590 TL para ve 1 tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ haber... Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 73 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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