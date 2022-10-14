Tekirdağ haber! Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haber! Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

14.10.2022 17:08
Tekirdağ haber! Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tekirdağ gelişmesine göre Tekirdağ'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, Malkara ilçesinde yaşayan E.K. (65) kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtan kişilerce para ve ziynet eşyalarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik çalışmalar sonucu zanlıların K.Ç. (43), İ.İ. (42) ve E.R. (41) olduğunu tespit etti.

Ekkipler zanlıları İzmir ve Hatay'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok Tekirdağ haberleri | Tekirdağ'da zehir tacirlerine geçit yok Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber! Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:55 Harry Potter serisinin Hagrid'i, Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu!
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:52 Bartın'daki maden ocağı patlamasından yürek yakan haber: 2 kişi yaşamını yitirdi
21:48 Siyasi parti liderleri maden ocağı patlaması ile ilgili mesaj paylaştı!
21:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan kardeşini ziyaret etti! Uzun zamandır küs oldukları biliniyor
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 22:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ haber! Tekirdağ'da bir kişiyi dolandıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement