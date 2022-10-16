Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı

16.10.2022 18:12
Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı

Edinilen Tekirdağ haberine göre Tekirdağ'da Birinci Amatör Lig'de mücadele eden Eriklice Zeytinspor futbolcuları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin anısına sahaya baret takarak çıktı.

Tekirdağ'da Birinci Amatör Lig'de mücadele eden Eriklice Zeytinspor futbolcuları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin anısına sahaya baret takarak çıktı.

Adaletspor ve Eriklice Zeytinspor, Süleymanpaşa 1 Nolu Saha'da karşılaştı.

Eriklice Zeytinspor futbolcuları sahaya, hayatını kaybeden maden işçilerinin anısına başlarına baret takarak çıktı. Maç öncesi, yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

Futbolculardan Nazmi Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bartın'daki maden ocağında yaşanan olay için çok üzgün olduklarını söyledi.

Hayatını kaybeden işçiler için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çetin, "Ülke olarak çok üzgünüz. Böyle bir olayın olmasını hiçbirimiz istemezdik. Moralimiz çok bozuk. Şehit olan maden işçilerinin ailelerine başsağlığı, yaralı olanlara ise canıgönülden acil şifalar diliyoruz. Takım olarak çok üzgünüz ve onlara bu şekilde destek olmak istedik." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Tekirdağ, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber | Tekirdağ'da futbolcular maden işçileri anısına sahaya baretle çıktı - Son Dakika

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