Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi

03.08.2022 13:31
Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi

Tekirdağ yerel gündem haberine göre Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, hatırlatma dozu aşılarında TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, hatırlatma dozu aşılarında TURKOVAC'a yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Kalkan, AA muhabirine, vatandaşların hatırlatma dozu çağrısına olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Tekirdağ genelinde şimdiye kadar 50 bin civarında hatırlatma dozu yaptırıldığını anlatan Kalkan, "Sayın bakanımızın hatırlatma dozlarını olma çağrısına, vatandaşlarımız büyük bir katılım gösteriyorlar." dedi.

Hatırlatma dozunun önemine işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Sonbahara yaklaştığımız ve yazın sonuna geldiğimiz bu dönemlerde hatırlatma dozlarımızı olalım. Yine toplu alanlarda maske kullanılması, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde uzun süre bulunmaktan imtina edilmesi, temizliğe dikkat edilmesi, bu konularda bilinen uygulamalara riayet edilmesi, hepimizin sağlığı açısından yararlı olacaktır. Özellikle şunu unutmamalıyız ki pandemilerde en önemli silahımız aşıdır."

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da fabrika bahçesine devrilen otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı Tekirdağ'da kazanın ardından çalılıklara kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı Tekirdağ'da kazanın ardından çalılıklara kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı
Kaynak: AA

Cengiz Kalkan, Tekirdağ, TURKOVAC, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:22 Galatasaray, yıldız futbolcu Mertens için şartları zorluyor! 5 milyon euro maaş isteyen Belçikalı ile görüşmeler sürüyor
12:55 Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:45:06. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ haber: Tekirdağ'da hatırlatma dozunda TURKOVAC'a ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement